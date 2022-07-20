Beşiktaş haberi! Mehmet Ekşi: 'Futbolcu fabrikası gibi'

Siyah-Beyazlılar'da altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi, yeni sezon öncesinde düzenlenen kampta gençlerin performansından bir hayli memnun olduğunu söyledi. Ekşi, "A Takım'a çok oyuncu veren bir altyapımız var. Adeta bir futbolcu fabrikası gibi. Ersin, Emirhan, Emre ve Rıdvan gibi isimler çok süre aldı. Ancak daha az süre alabilen hatta hiç almayan futbolcular, onlardan geride değiller. Mesela Semih Kılıçsoy var...

16 yaşında müthiş bir fiziğe sahip. Allah vergisi bir kuvveti var. İki, üç kişiyi sırtına alacak güçte. Fırsat bulup, kendini gösterirse Avrupa'daki elit forvetlerden biri olur Emirhan Delibaş da inanılmaz bir oyun zekasına sahip" dedi.

Orhan Yıldırım