Beşiktaş haberi: Altay karşısında sahne gençlerin!

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay ile yarın Vodafone Park’ta oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla başladı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. U-19 akademi takımı teknik sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Önceki günkü Konyaspor maçında oynayan futbolcular, salon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün saat 18.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Diğer yedekler de görev başına!

Kara Kartal’ın yarınki Altay karşılaşmasında; kalede Emre Bilgin, savunmada Serdar Saatçı, orta alanda Can Bozdoğan, forvette de Güven Yalçın gibi genç isimlerin görev yapması bekleniyor. Öte yandan Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman da yarınki müsabakanın kadrosunda yer alması beklenen diğer isimler...