Beşiktaş 'la kontratı sona eren Güven Yalçın, "Yeni sözleşmeyi imzalayacağım" diyerek tatile çıksa da aradan geçen süre zarfında henüz imza atmadı. Siyah-beyazlı yönetimin, karşılarına her gün yeni bir istekle geldiği belirtilen 23 yaşındaki oyuncu için artık ısrarcı olmayacağı belirtildi. Ayrıca genç futbolcuya sunulan son teklifin değiştirilmeyeceği de iletildi.

BRENTFORD YENİ SEZONDA KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi sürecin olumsuz sonlanması halinde Halil Dervişoğlu'na yönelmeyi düşünüyor. Premier Lig ekibi Brentford'un yeni sezonda kadroda düşünmediği milli futbolcu için henüz bir resmi görüşme olmasa da ilerleyen günlerde Güven Yalçın gündeminin tamamen ortadan kalkması halinde yerine Türk oyuncu takviyesi yapılacak. O hamlenin de ilk etapta Halil olması bekleniyor. (Sabah)