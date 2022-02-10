Süper Lig’de lider Trabzonspor’un 20 puan gerisinde kalan Beşiktaş , gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Son 16'da İzmir ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Kara Kartal, çeyrek finale yükselmenin hesabını yapıyor. Fenerbahçe , Galatasaray , Başakşehir, Konyaspor gibi ekiplerin elendiği kupada sonuna kadar gitmek isteyen Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Türkiye Kupası’nda bu sene de mutlu sona ulaşmanın peşinde. Süper Lig’deki 4 maçlık galibiyet serisi İzmir derbisinde bozulan Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında zafere ulaşıp Türkiye Kupası’nda yola devam etmek istiyor. Nestor El Maestro, oyuncularını zafer parolasıyla hazırladı.

Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçını Yasin Kol yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Göztepe muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Vida, Rıdvan, Ghezzal, Josef, Pjanic, Emirhan, Larin, Batshuayi

Göztepe: .İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Angel, Berkan, Obinna, Halil, Soner, Ndiaye, Di Santo

Beşiktaş kupada ne yaptı?

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Siyah-Beyazlı takım, 2021-2022’deki 5. tur mücadelesinde Altay’ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Göztepe kupada ne yaptı?

Kupanın 4. turunda Kahta 02’yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor’a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı. İki takım arasında Spor Toto Süper Lig’de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe’yi 2-1 mağlup etmişti.

Başkan Çebi maksimumu istedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe mücadelesi öncesinde Siyah-Beyazlı futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Çebi, lig yarışında geride kalmaları sebebiyle üzgün olduğunu söyleyip takımından Türkiye Kupası’nı kazanmak için maksimum çaba göstermesini istedi. Oyuncuların da Başkan’a kupa için söz verdiği kaydedildi.

Rosier son idmanda sakatlandı

Kupada bugün oynayacağı Göztepe maçının son hazırlığını dün akşam Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapan Beşiktaş’ta talihsiz bir olay yaşandı. Çalışma sırasında Siyah-Beyazlılar’ın Fransız sağ beki Valentin Rosier’in sakatlandığı öğrenildi. Rosier sakatlığı nedeniyle Göztepe maçının kadrosundan çıkarıldı. Sağ bekte bu akşam takımın jokeri Necip Uysal’ın forma giyeceği öğrenildi.

Batshuayi için telafi zamanı

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea‘den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi, ortaya koyduğu etkisiz performansla Siyah-Beyazlı taraftarları üzüyor. Dönemin ilk bölümünde tutuk bir görüntü çizmesi sonrasında ikinci yarıda çıktığı 4 maçın tamamında skora etki etmeyi başaran Belçikalı forvet, sonrasında yine düşüş trendine girdi. Son olarak Antalyaspor önünde sergilediği etkisiz form sonrasında oyundan alınırken taraftarlardan tepki alan Batshuayi, bugün ortaya koyacağı başarılı performansla yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Batshuayi’nin Beşiktaş formasıyla bu sezon 27 maçta 9 gol ve 3 asisti bulunuyor.

Nestor El Maestro sürpriz peşinde

Göztepe, bugün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına hazır. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün saat 20.30’da oynanacak maçta Beşiktaş’a konuk olacak olan Göztepe, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde, teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma yapan futbolcular, ikinci bölümde ise duran top organizasyonu gerçekleştirdi. Sarı- Kırmızılı kafile, idman sonrasında akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İstanbul’a giderek kampa girdi.

Hedef kupada devam...

Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisinin ardından İzmir derbisinde Altay’a 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında zafere ulaşıp Türkiye Kupası’nda yola devam etmek istiyor. İzmir temsilcisinin teknik direktörü Nestor El Maestro, oyuncularını mutlak zafer parolasıyla hazırladı.

İkili rekabette Beşiktaş üstün

Kartal, Göztepe’yle bugüne dek karşı karşıya geldiği 74 karşılaşmada 41 kez galibiyete uzanırken bu mücadelelerin 21’i ise beraberlikle sonuçlandı. İzmir ekibi de 12 karşılaşmada sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. Siyah-Beyazlı takım, sahasında oynadığı maçlarda yalnızca 3 kez kaybetti. 38 karşılaşmadan Beşiktaş, 25 kez galip gelirken, 10 mücadele ise berabere bitti. Göztepe, rakibini deplasmanda en son 27 Nisan 2002 yılında mağlup edebilmişti.