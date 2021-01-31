Beşiktaş, Gökhan Töre dışında kadro tam
Beşiktaş’ta uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşen ve Göztepe maçında Aboubakar’ın galibiyeti getirdiği golü öncesi verdiği pasla 3 puanın kazanılmasında kritik rol oynayan Gökhan Töre, Trabzonspor maçında takımdan ayrı kalacak. Hafta içi yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.
Beşiktaş’ta uzun bir sakatlık döneminin ardından iyileşen ve Göztepe maçında Aboubakar’ın galibiyeti getirdiği golü öncesi verdiği pasla 3 puanın kazanılmasında kritik rol oynayan Gökhan Töre, Trabzonspor maçında takımdan ayrı kalacak.
Hafta içi yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık ve ödem tespit edilmişti.