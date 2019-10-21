Ada'nın önde gelen gazetelerinden Independent, 21'inci yüzyılın en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi'nin zirveye oturduğu listede daha önce Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Konyaspor formaları giymiş futbolcular da yer aldı.

Cim Bom'un yeni transferi Radamel Falcao'nun 88'inci basamakta bulunduğu klasmanda Sarı Kırmızılılar'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder 65, Didider Drogba ise 49'uncu oldu. Eski Beşiktaşlı Pepe'nin 93'üncü sıraya yerleştiği listede bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Robin van Persie 86, Roberto Carlos ise 38'inci basamakta gösterildi. Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyen Roberto Carlos ise 21'inci yüzyılın en iyi 21'inci oyuncusu olarak belirlendi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler