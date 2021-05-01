Beşiktaş sahasında oynadığı Hatayspor maçını 7-0 gibi farklı kazandı ve puanını 81 yaptı. Beşiktaş'ın böylece gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçta şampiyonluk fırsatı yakaladı.

Fenerbahçe'nin takılması gerekecek

Sezonun 39.haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek eğer bu maçta ya da gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçında puan kaybederse ve Beşiktaş derbiyi kazanırsa şampiyon olabilir. Beşiktaş böylece hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile kalan iki haftada kapanmayacak farka ulaşmış olacak.

Beşiktaş böylece ezeli rakibi Galatasaray'ın sahası olan Türk Telekom Stadı'nda mutlu sona ulaşabilir

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