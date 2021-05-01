Beşiktaş, Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda şampiyon olabilir
Beşiktaş sahasında oynadığı Hatayspor maçını farklı kazandı ve puanını 81 yaptı. Beşiktaş'ın böylece gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçta şampiyonluğunu ilan etme fırsatı belirdi. Fenerbahçe puan kaybederse Galatasaray maçını kazanması durumunda Beşiktaş ezeli rakibinin sahasında mutlu sona ulaşabilir
Beşiktaş sahasında oynadığı Hatayspor maçını 7-0 gibi farklı kazandı ve puanını 81 yaptı. Beşiktaş'ın böylece gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçta şampiyonluk fırsatı yakaladı.
Fenerbahçe'nin takılması gerekecek
Sezonun 39.haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek eğer bu maçta ya da gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçında puan kaybederse ve Beşiktaş derbiyi kazanırsa şampiyon olabilir. Beşiktaş böylece hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile kalan iki haftada kapanmayacak farka ulaşmış olacak.
Beşiktaş böylece ezeli rakibi Galatasaray'ın sahası olan Türk Telekom Stadı'nda mutlu sona ulaşabilir