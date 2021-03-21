Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır rüzgarı esti. Yaptığı 6 kurtarışla 1-1 sona eren maça damga vuran Altay, alınan 1 puanda başrol oynadı. Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı Beşiktaş maçını oynayan 22 yaşındaki kaleci, 90 dakikanın sona ermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan almasında önemli rol oynayan genç file bekçisi, maç sonu antrenör Volkan Demirel ile birlikte soyunma odasına gitti.

Vida'nın golüne engel olamamasına rağmen Beşiktaş hücumcularının yüzde yüzlük pozisyonlarında kalesini gole kapatan yıldız eldiven, Fenerbahçe taraftarını da mest etti. Altay için sosyal medyada binlerce övgü dolu tweet atıldı.



