Bir tarafta son haftaların formda takımı Beşiktaş. Diğer tarafta ligde kötü durumda bulunan ve Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe. Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde derbi maçta Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Beşiktaş son haftalarda yakaladığı çıkışı taraftarının da desteği ile bu maçta devam ettirmek istiyor. Zor günler geçiren Fenerbahçe ise her şeye rağmen derbi maçta deplasmanda 3 puan peşinde olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve tüm detaylar fanatik.com.tr'de...

Ljajic oynamayacak!

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında gereksiz yere sarı kart gören Adem Ljajic cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu maçta Ljajic'in yerine yeni transfer Japon Kagawa'yı 11'de oynatması bekleniyor. Beşiktaş'ta başka eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Valbuena belirsiz!

Fenerbahçe'de Zenit hazırlıkları sırasında sakatlanan Valbuena'nın Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor. Sarı-Lacivertli takımda ayrıca Mehmet Ekici'nin sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş beş maçtır yenilmiyor

Sezonun ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş çıktığı beş maçın dördünü kazandı birinde ise berabere kaldı. Siyah-Beyazlı takım 39 puanla ikinci Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de işlet kötü gidiyor

Son iki Süper Lig maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Sarı-Lacivertli takım 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ilk yarıda Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 berabere bitmişti.



