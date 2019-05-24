Çevrimiçi FPS oyunu Point Blank, dünya çapında 10’dan fazla ülkede 130 Milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Espor yatırımlarında liderliğini sürdüren, Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, Point Blank PBWC sezon şampiyonu olarak Moskova’da gerçekleşecek Point Blank World Challenge (PBWC) 2019’da bizleri temsil edecek.

50.000 Dolar’lık toplam ödül havuzuna sahip PBWC 2019’da, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günleri oynanacak maçlar sonucunda birinci takım 30.000 Dolar’ın sahibi olacak. Brezilya, Tayland ,Endonezya, Türkiye ve ev sahibi Rusya’dan iki takımın katılımıyla gerçekleşecek PBWC 2019’da 6 takım büyük ödülün ve dünya şampiyonluğunun sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye’deki espor faaliyetlerine tam gaz devam eden ve Point Blank sahalarına şampiyon bir takımla giren Beşiktaş Esports PBWC için şunlara değindi, “Point Blank’te Türkiye Şampiyonu olan takımı renklerimize katmaktan mutluluk duyuyoruz. Oyuncularımız ile beraber Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda yer alacağız. Azerbaycan, Endonezya ve Tayland gibi pazarlarda Point Blank çok popüler. Bu Dünya Kupası’nda da o ülkelerin temsilcileri yer alacak. Bu yüzden o pazarlara erişmemiz açısından Point Blank’ı önemsiyoruz. Umarım Dünya Kupası’ndan da iyi bir sonuç ile ayrılıp ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz.”

Nfinity Games Türkiye Yöneticisi Dong June Shin de Beşiktaş’ın lige adım atması ve PBWC şampiyonası için şu sözleri ekledi, “Point Blank bünyesinde Türkiye’nin büyük kulüplerine merhaba diyen bir lige sahibiz ve espor konusundaki 8 yılı aşkın tecrübemizle ve ortak bir vizyonu paylaştığımız spor kulüplerimizin desteği ile güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. PBWC 2019’da Beşiktaş Esports’u izlemek gerçekten heyecan verici bir deneyim olacak. Beşiktaş Esports’u gönülden destekliyorum.”