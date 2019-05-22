Beşiktaş Esports, Yaz Mevsimi için kadrosunu duyurmaya başladı

Geçtiğimiz Kış Mevsimi büyük umutlarla kurulan Beşiktaş Esports, hayal kırıklığının ardından Yaz Mevsimi için oyuncularını açıklamaya başladı.

Kısa bir süre önce takım nişancısı Holyphoenix, Twitch’te canlı yayın yaptığı sırada Beşiktaş Esports kadrosunu açıklamıştı. Anıl’ın açıklamasında yer alan oyuncular şöyleydi:

Üst Koridor: Smoke/Mayhem

Ormancı: Kireas/Robin

Orta Koridor: Koearn Kid/Ma1ev

Nişancı: Holyphoenix/Neos

Destek: Anthrax/Onur

Bu açıklamanın ardından Beşiktaş Esports ilk olarak takım nişancı ve üst koridor oyuncularını geçtiğimiz günlerde yayımladı.

Kış Mevsiminde takımın üst koridorunda yer alan Panky, sağlık problemlerinden dolayı kariyerini sonlandırmaya karar vermişti. Ayrılık sonrası takımın üst koridorunda kimin yer alacağı merak konusu oldu. Takımın akademi kadrosunda yer alan ve taraftar tarafından sevilen üst koridor Mayhem ile sözleşme uzatıldı. Mayhem’in yanına değişmeli olarak forma giyecek bir isim daha transfer eden ekip, daha önce ligimizde yer alan Smoke ile anlaştı. Smoke, geçtiğimiz mevsim Galatasaray Akademi forması ile vadide yer almıştı.

Aynı paylaşım içinde alt koridor oyuncularını da duyuran Beşiktaş Esports, takımın nişancı seçimlerinde düzeni bozmayacağını duyurdu. Kış Mevsiminde takımın nişancısı olarak yer alan Holyphoenix ve akademi takımında nişancı pozisyonunda bulunan Neos ile sözleşme uzatıldı.

Bu açıklamaların ardından hızını kesmeyen tecrübeli ekip, dün akşam saatlerinde takımın destek oyuncularını açıkladı. As takım destek oyuncusu için Belçikalı oyuncu Anthrax ile anlaştı. Profesyonel kariyerine Red Flag takımında başlayan destek oyuncusu, daha önce Yükselme Ligi’nde yer alan Macro Maniacs takımında bulunmuştu. Anthrax, Beşiktaş ile anlaşarak kariyerindeki 15. Takıma imza attı.

Akademi takımının destek oyuncusu ise Minor oldu. Genç oyuncu kariyerine Royal Youth Akademi takımında MadlifeOnur nicki ile başlamıştı. Ardından takma adını “Onur” olarak değiştiren genç destek oyuncusu, Yaz Mevsimi’nde vadide Beşiktaş Esports forması ve Minor kullanıcı adıyla yer alacak. (Playerbros)