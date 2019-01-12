Beşiktaş Douglas transferi için beklemeye geçti

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, Burak Yılmaz ile hücum hattını, stoper İsimat-Mirin ile de savunmanın göbeğini güçlendirmişti. İki oyuncuyu da Antalya kampına götüren Siyah-Beyalılar'ın hedefi sağ bek transferiydi.

Bu konuda Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı ve İspanyol ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Douglas ile anlaşmaya vardığı belirtilen Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncuya karşılık Sivas'a 20 yaşındaki stoperi Fatih Aksoy'u kiralayacağı ve bir miktar para vereceği öğrenilmişti.

Dün transferin ilk aşamasını gerçekleştiren Kartal, Anadolu ekibinin istediği Fatih Aksoy'u 1.5 yıllığına bu takıma kiraladığını açıkladı.

İlk aday Love

Beşiktaş'ın ikinci aşamayı gerçekleştirmesi, yani Douglas'a imza attırması ise göndermesi düşünülen Love'ın ayrılması ya da Avrupa'da talipleri olduğu bildirilen Vida'nın satılmasına bağlı.

Yabancı kontenjanı dolu olan Siyah-Beyazlılar birini göndermeden Douglas'ı alamıyor. Yönetimin en kısa süre içinde kontenjan problemini çözüp Brezilyalı sağ bekin transferini açıklayacağı öğrenildi.







