Sezon başında Eskişehirspor’la sözleşmesini fesh etmesinin ardından Beşiktaş’a katılan Dorukhan Toköz, teknik direktör Şenol Güneş’le büyük bir gelişim kaydetmişti.

Eline geçen fırsatı iyi değerlendiren ve Siyah-Beyazlılar’da ilk 11’in değişilmez ismi haline gelen 22 yaşındaki ön libero, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla A Milli Takım’a da yükselmişti.

Kara Kartal’da çıktığı 14 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergileyen başarılı oyuncu, yıldızını parlatmasının ardından transfer piyasasının ön plana çıkan ismi olmuştu.

İtalya, İngiltere ve İspanya’dan birçok kulübün takibinde bulunan Dorukhan için Beşiktaş Yönetimi de yaz ayında gelmesi muhtemel teklifleri düşünerek şimdiden harekete geçti.

Şimdiden teklif var

Siyah-Beyazlılar’ın gelecek ay içerisinde yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını koyması beklenen mevcut Başkan Fikret Orman, takımın başarılı ismi Dorukhan Toköz’ün bonservis bedelini şimdiden belirledi. Orman’ın, Dorukhan için 20 milyon Euro (yaklaşık 125 milyon TL) değer biçtiği kaydedildi.

Menacerler aracılığıyla kulübe Dorukhan için gelen tekliflerin şimdiden 8 milyon Euro civarında olduğu, sezon sonunda ise bu rakamın daha da artmasının beklendiği belirtildi.

Orhan Yıldırım | FANATİK ÖZEL