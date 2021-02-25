Siyah-Beyazlılar’da Dorukhan Toköz krizi devam ediyor. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki ön liberoya son olarak 750 bin Euro’dan 2+1 yıllık öneride bulunan Beşiktaş Yönetimi’ne, oyuncu cephesinden olumlu ya da olumsuz olarak bir geri dönüş yapılmadı. Tecrübeli futbolcunun, yönetimle yaptığı son görüşmede sezon sonunda tüm planlamasını Avrupa’ya gitmek üzerine yaptığını söylemesinin ardından kulüp de bu konuda girişimlere başladı. Yaz ayındaki transfer döneminde kadrosunu hem genç hem de düşük maliyetli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Kara Kartal, Almanya Bundesliga ekibi Köln’ün yetenekli futbolcusu Salih Özcan’a kancayı taktı.

Almanya U21’de forma giyiyor

Kulübü Köln’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Almanya U21 Milli Takımı oyuncusunun menaceriyle ilk teması kuran Siyah-Beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcuyu lig bitiminde Kartal yapmayı planlıyor. Orta alanda hem ön liberoda, hem merkezde hem de 10 numara bölgesinde forma giyebilen genç yıldız, Almanya’da yetişen Türk futbolcular arasında son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Köln formasıyla bu sezon 23 mücadeleye çıkan Salih, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Çebi’den sert açıklama: Yolu açık olsun

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dorukhan Toköz’ün durumuyla ilgili olarak dün Ajansspor’a açıklamada bulundu. Çebi, “Dorukhan, menacerine (Ahmet Bulut) güveniyor. Menaceri, onu yurt dışına götüreceğini söylüyor. Benim kendisine önerdiğim teklif orada duruyor. Gelip imzalarsa ne ala, imzalamazsa da yolu açık olsun. İstediği parayı başkaları veriyorsa, gitsin alsın. Ben onu kesinlikle engellemem. Bizim vereceğimiz para belli. Oynarsa oynar, oynamazsa da oynamaz” dedi. Eski kalecileri Cenk Gönen’i de hatırlatan Çebi, “O da Beşiktaş’ı bıraktı. Galatasaray’a gitti, forma giyemedi. Yurt dışına da gitti ama oradan da doğru düzgün oynayamadan geri döndü. Dorukhan, geçen sezon ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sezon döndü ama hâlâ da eski günlerine dönmüş görünmüyor” dedi..

Gökmen Özcan



