Beşiktaş derbide para bastı

Beşiktaş’ın Kartal Yuvaları’ndan sorumlu yöneticisi Hüseyin Mican, 1-0 kazandıkları derbi sonrasında FANATİK’e açıklamalarda bulundu.

Mican, “Derbi için yurt dışından gelen birçok taraftar oldu.

Özellikle cumartesi günü Vodafone Park’ın altındaki Kartal Yuvası’nda önemli miktarda satış oldu. Derbi günü de taraftarımız büyük ilgi gösterdi.

1 milyon TL’lik ciroyu aştık” ifadelerini kullandı. Öte yandan kulüp adına telefonla ürün satan dolandırıcıların, derbi galibiyeti sonrasında harekete geçtiğini söyleyen Mican, “Taraftarı kandırmak için sonu 1903’lü telefon numaralarından arıyorlar. Kulüp olarak telefonla satışımız yok. Bununla mücadele ediyoruz. Taraftarımıza da dikkatli olma çağrısı yapıyorum” dedi.