Beşiktaş deplasmanda sorun yaşıyor

Beşiktaş, dış sahadaki düşüşüne engel olamıyor. Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında elde edilen şampiyonluklarda deplasmandaki başarılı performansıyla dikkati çeken Kartal son 2 sezonda bu başarının uzağında kaldı.

27 Eylül 2018, Perşembe 08:45
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Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ilk 2 sezonda oynanan 34 deplasman karşılaşmasında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puan yitirdi.

Tecrübeli teknik adamın görev yaptığı sonraki 2 sezonda 20 dış saha mücadelesinde 8 kez kazanabilen siyah-beyazlı takımın puan kaybı, 7 beraberlik ve 5 yenilgiyle şimdiden 29 puana ulaştı.

(Milliyet)

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