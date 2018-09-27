Beşiktaş deplasmanda sorun yaşıyor
Beşiktaş, dış sahadaki düşüşüne engel olamıyor. Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında elde edilen şampiyonluklarda deplasmandaki başarılı performansıyla dikkati çeken Kartal son 2 sezonda bu başarının uzağında kaldı.
Beşiktaş, Güneş yönetimindeki ilk 2 sezonda oynanan 34 deplasman karşılaşmasında 21 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puan yitirdi.
Tecrübeli teknik adamın görev yaptığı sonraki 2 sezonda 20 dış saha mücadelesinde 8 kez kazanabilen siyah-beyazlı takımın puan kaybı, 7 beraberlik ve 5 yenilgiyle şimdiden 29 puana ulaştı.
(Milliyet)