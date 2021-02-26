Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Geçtiğimiz haftayı BAY geçen siyah beyazlılar, bir maç eksikle 51 puanla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan Sergen Yalçın'ın öğrencileri Denizlispor'u yenerek, şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyor. 21 puanla düşme hattının içinde yer alan Denizlispor ise İstanbul deplasmanından mutlaka puan çıkarmanın hesabını yapıyor. Ligin ilk yarısında Denizli’de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, Burak Şeker dördüncü hakem olacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Denizlispor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Dorukhan, N'Koudou, Atiba, Larin, Aboubakar

Denizlispor: Cenk, Lopes, Mustafa, Fabiano, Mohamed, Murawski, Bakalorz, Kubilay, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Golcüler patlamaya hazır

Beşiktaş'ın hücum hattında görev yapan Vincent Aboubakar 3, Cyle Larin ise son 5 karşılaşmada sessiz kalmıştı. İki forvetin, bir haftalık ara sonrasında dinlendiği ve form olarak zirveye ulaştıkları öğrenildi. Bu doğrultuda Aboubakar ve Larin, atacağı gol ve gollerle Kara Kartal'ın zafere uzanması konusunda ellerinden geleni yapmaya hazırlar.

Üstünlük Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Denizlispor ile oynadığı son 11 maçın tamamını kazandı. 2004-2005 sezonundan beri rakibine yenilmeyen Beşiktaş, Horozlar karşısında yeni bir zafer daha elde etmek istiyor. İki takım arasında geride kalan 41 karşılaşmada 29 kez Kara Kartal kazanırken, 4 kez Denizli galip geldi. 8 maç da berabere bitti. Bu süre içerisinde Beşiktaş’ın toplam 75 golüne, Denizlispor 37 golle yanıt verdi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Denizli'yi 3-2 devirmişti.

Cenk Tosun'un sakatlığı sürüyor

Beşiktaş'a devre arası transfer olan milli golcü Cenk Tosun'un sakatlığının geçmemiş olması teknik heyeti üzen bir durum oldu. Gelir gelmez çıktığı Konyaspor kupa maçında gol atan ancak golü faul gerekçesiyle iptal edilen Cenk, Gençlerbirliği'ne karşı da sonradan oyuna girmiş ve 2 gol atmıştı. Maçtan sonra dizinde ödem oluşan ve henüz ödemi geçmeyen Cenk'in tedavisine tesislerde devam ediliyor.

Ghezzal var, Montero riske edilmeyecek

Kara Kartal'ın yıldız sağ kanadı Ghezzal’ın, sakatlığı sebebiyle bugün oynanacak olan Denizlispor mücadelesinde forma giyebilmesi zor gözüküyordu. Fakat müjdeli haber geldi ve Rachid Ghezzal’ın takımla birlikte olacağı öğrenildi. genç stoper Francisco Montero ise riske edilmeyeceği belirtildi.

Rodallega'ya özel önlem

Kara Kartal'ın hocası Sergen Yalçın, Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega'ya özel önlem aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'a attığı 6 gol ile dikkat çeken Kolombiyalı santrfor için savunmacıları uyardı. Yalçın, stoperler Wellinton ve Vida’dan 90 dakika boyunca dikkatli olmalarını istedi.

Denizlispor'da 3 eksik

Denizlispor'da, Beşiktaş maçı öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Yeşil-Siyahlı ekipte Özgür Çek, Recep Niyaz ve Ahmed Yasin'in sakatlığı var. Bu nedenle yeşil-Siyahlı ekipte 3 önemli oyuncu, zorlu 90 dakikada takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Beşiktaş'ta 4, Denizlispor'da 5 futbolcu sınırda

Siyah beyazlılarda 4 futbolcu Denizlispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı olan Necip, Rosier, Ghezzal ve Josef De Souza teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 28'inci haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş maçı öncesi Denizlispor'da ise Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Mesanovic ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 5 oyuncu Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde 28'inci haftayı BAY geçecekleri için 29'uncu haftada sahalarında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.