Beşiktaş çıkışını sürdürmek istiyor

Galatasaray zaferiyle Süper Lig'de üst üste iki, resmi maç olarak ise toplamda üçüncü karşılaşmasından galip ayrılan Siyah- Beyazlılar, çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Kara Kartal, sıradaki periyotta ligde 15. haftada Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yü Vodafone Park’ta ağırlayacak. Şenol Güneş ve öğrencileri, İsveç macerası sonrasında Trabzonspor’u evinde konuk edecek.

Kara Kartal, 2018’e Kasımpaşa’yla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla noktayı koyacak. Bu 4 mücadeleden de galip ayrılmayı hedefleyen Siyah- Beyazlılar, devreye hem ligde hem de Avrupa’da istediği konumda gitmeyi amaçlıyor.