Beşiktaş, Bruno Martins Indi transferinde mutlu sona yakın!

Yeni sezon öncesi kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Championship Ligi ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Hollandalı savunmacı Bruno Martins Indi'yle ilgilendiği iddia ediliyordu. 27 yaşındaki oyuncunun ülkesinde yayım yapan Voetbal International'dan söz konusu transferle ilgili Siyah Beyazlılar'a müjdeli haber geldi.

Derginin internet sitesinden okuyucularıyla paylaştığı habere göre Stoke City kulübünün göndermeye sıcak baktığı deneyimli oyuncunun transferi için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Haberde Siyah Beyazlı yönetimin Indi için ne kadar ödeyeceğinin belirsizliğini koruduğu ancak transferde mutlu sonun çok yakın olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler