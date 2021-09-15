Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş , 8. Şampiyonlar Ligi macerasına başlıyor. C Grubunun ilk karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak olan Kara Kartal, dev rakibini mağlup edip başlangıcı 3 puanla yapmak istiyor. Geçen sezonun en çok parlayan futbolcuları olan Larin, Ghezzal, Rosier ve Josef'in yanına Pjanic,Teixeria, Batshuayi gibi yıldızları ekleyen siyah beyazlılar için, Şampiyonlar Ligi maçları gerçek test maçları olacak. Vodafone Park’taki dev karşılaşmanın biletleri çıkar çıkmaz bitti. Beşiktaşlı taraftarlar, yoğun ilgi gösterdiği bilet satışını 1 saatte sonlandırdı. Zorlu Dortmund maçı kapalı gişe oynanacak.

BEŞİKTAŞ-BORUSSİA DORTMUND CANLI İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş-Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı şifresiz nasıl izlenir? (Bjk Dortmund şifresiz)

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta kozlarını paylaşırken karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.









Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar

Arena Sport 1

Arena Sport Serbia

Arena Sport Croatia

beIN Connect France

beın Connect France 2

beIN Sports English

Blue Sport Liver

BT Sport 1

CBC Sport

DAZN 1

Cosmote Sport 2

Nova Sport 3

Sky Sport Premium 1

Sky Sport 253

Sky Sport 3 Austria

Sky Sport 1 Hungary

TSN Malta 7

TV2 Sport Premium

Ziggo Sport

Beşiktaş'ta Dortmund maçı galibiyet primi: 14 milyon TL

Beşiktaş Yönetimi, Borussia Dortmund mücadelesi öncesinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İdareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde UEFA’dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma vermeyi kararlaştırdı. Grup maçlarında her galibiyet başına 2.8 milyon Euro (yaklaşık 28 milyon TL) verilen Devler Ligi’nde Kartal, eğer Dortmund’u devirirse yaklaşık 14 milyon TL’lik gelir takıma dağıtılacak.

Beşiktaş'ta 3 eksik var

Devler Ligi’ne 3 yıllık aranın ardından yeniden dönen Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen Siyah-Beyazlı ekip, Avrupa Kupaları’nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1’er beraberlik ve galibiyet aldı.

Vodafone Park’ta 20 bin taraftar!

Siyah-Beyazlılar’ın Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam Borussia Dortmund’u Vodafone Park’ta ağırlayacağı karşılaşma öncesinde taraftar görevini yaptı. 175 TL ile 1600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan yaklaşık 18 bin biletin tamamının satıldığı öğrenildi. Pandemi koşulları sebebiyle 41 bin 903 kişilik stadyumun sadece yarısını aktive edebilen yönetim, bu sezon ilk kez bir maçta tüm biletlerin satıldığını açıkladı. 18 bin bilete ek olarak localar ve davetliler de eklendiğinde bu akşam Vodafone Park’ta 20 bin civarında futbolseverin olması bekleniyor. Vodafone Park’ın yarı kapasitesinin satışa açılmasına rağmen Beşiktaş’ın bilet satışlarından yaklaşık 10 milyon TL’yi kasasına koyduğu belirtildi.

Dortmund 6 eksikle geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak Almanya’nın Borussia Dortmund takımı, dün İstanbul’a geldi. Almanya’nın Dortmund kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen kafile, buradan konaklayacağı otele geçti. Dortmund’da Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer, kadroda yer almadı. Öte yandan Dortmund’un sosyal medya hesabından “Merhaba Beşiktaş” mesajı paylaşıldı. Beşiktaş da bu mesaja, Almanca “Hoş geldiniz” şeklinde karşılık verdi.

Sergen Yalçın’ın ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi

Borussia Dortmund maçı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Welinton Souza, Cyle Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde Sergen Yalçın’la birlikte ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

Ülke puanına destek zamanı

Süper Lig kulüplerinin son yıllarda Avrupa’da başarısız olması sonrasında Türkiye, UEFA’nın ülke puanı sıralamasında 18. sıraya kadar gerilemişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş; UEFA Avrupa Ligi’nde de Galatasaray ve Fenerbahçe ’ye yoluna devam edecek olan Türkiye, 3 kulüpten de başarı bekliyor. Türk kulüplerinin Avrupa arenasında daha da geriye düşmemesi için kulüplerimizin bu sezon olabildiğince başarılı olması gerekiyor. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi, teknik ekip ve futbolcuları motive etmek için Dortmund maçının kazanılması halinde UEFA’dan gelecek 2.8 milyon Euro’luk (28 milyon TL) galibiyet priminin yarısı olan 1.4 milyon Euro’yu (14 milyon TL) takıma dağıtacak.

3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi’nde

2017-2018 sezonunda katıldığı son Şampiyonlar Ligi macerasında son 16 turuna yükselen Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih’e ilk maçta 5-0, İstanbul’daki rövanşta da 3-1 yenilerek Devler Ligi’nden elenmişti. Beşiktaş daha sonraki 3 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer alamadı. Siyah Beyazlı ekip geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Yunan ekibi PAOK’a 3-1 yenilerek turnuvaya ön eleme aşamasında veda etmişti.

Tek galibiyet Leipzig'e karşı

Beşiktaş, Alman ekiplerine karşı Avrupa kupalarındaki tek galibiyetini Leipzig karşısında aldı. Daha önce Almanya’dan Borussia Dortmund, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Wolfsburg ve Leipzig ile çeşitli UEFA organizasyonlarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, grubunu namağlup lider tamamladığı sezon Leipzig’i iki karşılaşmada da mağlup etti. İstanbul’da Alman rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-1 kazandı.

1989-1990 sezonunda karşılaştılar

Böylece Beşiktaş, Alman ekipleriyle oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerini 2 kez yendi. Bu ülke takımlarına karşı 1 maçı berabere bitiren Siyah Beyazlı ekip, 8 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Siyah Beyazlılar daha önce Borussia Dortmund’la 1989-1990 sezonunda Kupa Galipleri mücadelesinde karşı karşıya gelmiş, rakibine 1-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup olmuştu.