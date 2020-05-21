Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den haber bekleniyor

Beşiktaş'ta yapılan son corona virüs testi sonucunda daha öne sonuçları pozitif çıkanların testlerinin negatif çıktığı belirtilmişti. Bu gelişme sonrasında gözler Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi.

21 Mayıs 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den haber bekleniyor

Siyah-Beyazlılar’da yapılan yeni tip koronavirüs test sonuçlarının sonuçları önceki gün açıklanmıştı. Bildiride, “Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid- 19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir” denilmişti. Bu gelişmenin ardından gözler Başkan Ahmet Nur Çebi’ye çevrildi. Kovid-19 pozitif olan ve yeni test yaptıran Çebi’den de mutlu haber bekleniyor.

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