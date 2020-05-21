Siyah-Beyazlılar’da yapılan yeni tip koronavirüs test sonuçlarının sonuçları önceki gün açıklanmıştı. Bildiride, “Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid- 19 tarama testi yapılmıştır. Yapılan tarama testleri neticesinde, daha önce pozitif sonuç bulunanlar da dahil olmak üzere tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir” denilmişti. Bu gelişmenin ardından gözler Başkan Ahmet Nur Çebi’ye çevrildi. Kovid-19 pozitif olan ve yeni test yaptıran Çebi’den de mutlu haber bekleniyor.