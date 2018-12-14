UEFA Avrupa Ligi'ne gruplarda veda eden Beşiktaş, Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmeyi başaran ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki grup maçlarında rekorlarıyla Türk futboluna damgasını vuran siyah-beyazlı takım, bu sezon başarısız performans sergiledi.

Grup maçlarında sadece Sarpsborg'u iki maçta yenebilen ve Genk ile deplasmanda berabere kalarak 7 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, I Grubu'nu üçüncü tamamlayarak elendi.

Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken 4 yenilgi yaşadı.

Rekorlardan hüzne dönüş

Beşiktaş, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde Avrupa'da 2018-2019'da 4 yenilgi yaşarken, geçmiş 3 sezonda 5 kez mağlup olmuştu.

Siyah-beyazlılar, özellikle güçlü takımların olduğu Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan iki sezondaki dirençli yapısıyla dikkati çeken performans sergilemiş ve Avrupa'nın en büyük organizasyonunda bu kadar yenilgi almamıştı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonundaki Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamasa da kolay yenilmeyen özelliğiyle ön plana çıkmıştı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezondaki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bir galibiyet, 4 beraberlik ve sadece bir mağlubiyet aldı.

Geçen sezon yine Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Beşiktaş, rekorlarıyla Türk futboluna damga vurmuştu. Bu organizasyonda grup mücadelesini namağlup tamamlamasının yanı sıra lider çıkan ilk Türk takımı unvanını elde eden siyah-beyazlılar, 14 puanla grupta en çok puan toplayan Türk takımı olarak dikkati çekmişti.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 11 gol kaydeden Beşiktaş, Türk takımları içinde gol rekorunu da eline geçirmişti.

Söz konusu sezonda grup maçlarını lider tamamlayarak son 16 turuna tarihinde ilk kez yükselmeyi başaran siyah-beyazlı takım, iki maçta da Bayern Münih'e yenilerek elenmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı

2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarını 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı elde eden Beşiktaş, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda da tarihi başarı göstermişti.

Aynı sezonda Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselmeyi başaran siyah-beyazlı takım, Olympique Lyon'a elenmişti. Rakibine ilk maçta 2-1 mağlup olan ve İstanbul'daki mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, penaltılar sonucunda elenerek yarı finali kaçırmıştı.

Siyah-beyazlı takım, 2015-2016 sezonunda Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yine gruplardan çıkamasa da kolay yenilmeyen bir yapı içinde yer almıştı. Beşiktaş, Şenol Güneş'in yönetimindeki ilk sezonda grup maçlarında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet almıştı.

Eleme turlarında zorlandı

Beşiktaş, bu sezonki Avrupa mücadelesinde büyük zorluklar yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sadece B36 Torshavn'ı rahat geçen siyah-beyazlılar, sonraki turda LASK Linz'i ilk maçta 1-0 yenmesine rağmen turu zor geçti. Deplasmanda rakibi karşısında 2-0 geriye düşen Beşiktaş, 90+2. dakikada eski oyuncusu Alvaro Negredo'nun golüyle turu geçebildi.

Siyah-beyazlılar, play-off turunda Partizan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İstanbul'daki karşılaşmayı 3-0 kazanarak adını gruplara yazdırdı.

İstanbul'da da kırılgan performans

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde önceki 3 sezonda İstanbul'da rakiplerine Avrupa maçlarında kolay geçit vermeyen Beşiktaş, bu sezon ise kırılgan performans sergiledi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon İstanbul'daki 6 maçta rakiplerine 4 kez üstünlük sağlarken, 2 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş, bu iki yenilgiyi de üst üste almaktan kurtulamadı. Avrupa Ligi'nin grup mücadelesinde Vodafone Park'ta Genk'e 4-2 yenilen siyah-beyazlılar, Malmö'ye ise 1-0 yenildi.

Güneş yönetiminde geride kalan üç sezonda rakiplerini 13 kez konuk eden Beşiktaş, bunların sadece birinden mağlup ayrılmıştı. İstanbul'da rakiplerine 5 kez üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, 7 karşılaşmayı da beraberlikle tamamlamıştı.

AA