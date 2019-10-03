Başkan Ali Koç’un iki söylemi uzun vadede doğru çıktı. Geçen sezon yaşanan önemli değişim sebebiyle küme düşme potasına kadar inen sarı-lacivertlilerin bu durumunu Başkan Koç, “Büyük değişim geçiren birçok kulübün başına bunlar gelebilir” şeklinde ifade etmişti.

Bu sezon Beşiktaş’ın yaşadığı değişim ve şu anda 16. sırada olması da Koç’un bu söylemini doğrular nitelikteydi. Diğer bir konu ise kadronun kaliteli olduğunu vurgulamasıydı.

Son Divan Kurulu’nda yaptığı konuşmada Teknik Direktör Ersun Yanal’a da mesaj vererek kadronun ve transferlerin kaliteli olduğunu ve şampiyonluğa oynayacağını ifade eden Koç’un bu söylemi de zorlu geçen 6 haftanın ardından doğru çıktı.

Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir gibi önemli ekiplerle oynadığı maçları geride bırakan sarı-lacivertliler zirveye yakın şekilde mücadelesini sürdürüyor.

(Milliyet)

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