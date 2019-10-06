Süper Lig’in 7. haftasında çıkış arayan Beşiktaş ile lider Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Misli.com’da tek maç olarak oynanabilen kritik mücadeleye canlı bahis de yapılabilecek.

Tarihindeki en kötü başlangıçlarından birini yaşayan Beşiktaş 6 haftası geride kalan ligde sadece 1 galibiyet alabildi. Avrupa Ligi’nde ise son olarak evinde Wolverhampton’a son dakika golüyle kaybeden Siyah-beyazlılar grupta henüz puan alamadı. Tüm bu kötü gidişin üstüne Burak Yılmaz’ın sakatlığının da eklenmesi Kara Kartal için en kötü senaryo oldu. Yıldız golcünün durumu şüpheli. Ayrıca stoper Ruiz’in sakatlığı sürerken sağ bek Gökhan Gönül de sakatlığı sebebiyle son antrenmanda yer almadı. Elneny’nin cezası ise sürüyor.

Alanyaspor ise hafta içinde Fenerbahçe ile oynadığı maçın tekrar edilmemesi kararıyla rahatladı. Ligin tek namağlup ekibi, liderliğini korumak için İstanbul’dan en azından puanla ayrılmak istiyor. Lokman Gör, Juanfran ve Salih Uçan bugün için sahada olmayacak oyuncular.

Beşiktaş - Alanyaspor maçına tek maç iddaa oynamak için görsele tıklayın...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Beşiktaş bu sezon çıktığı 8 resmi maçın 7’sinde gol yedi.

- Beşiktaş’ın ligde oynadığı 6 karşılaşmanın 4’ü karşılıklı gollerle tamamlandı.

- Alanyaspor bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol buldu.

- Alanyaspor’un ligdeki 6 maçının 5’inde karşılıklı gol oldu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Kritik mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak taraf bahsinden yana tercihte bulunmuş durumda. Tek maç olarak da oynanabilecek karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i mücadeleyi Beşiktaş’ın üstün bitireceğini düşünüyor. Üyelerin %17’si ise gol bahislerinde karar kılmış görünüyor.

ERTAN SÜZGÜN’ÜN YORUMUNA BAKMADAN GEÇMEYİN

Beşiktaş’ta kötü gidişat sürüyor. Ligde oynadığı 6 maçta 5 puan alabilen siyah beyazlılar UEFA’da da 2’de 0 çekti. Abdullah Avcı’nın kredisi kalmadı. Beşiktaş’a kara bulutların dağılması adına mutlak galibiyet gerek.

Wolverhampton maçında görev alamayan Georges-Kevin N'Koudou ile Abdoulay Diaby, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Abdullah hocanın yine aynı maçta riske etmediği Burak ve Ruiz’in de oynaması bekleniyor.

Cezası biten Ljajic bu 90 dakikada görev alacak. Elneny’nin ise cezası sürüyor.

Sezona fırtına gibi başlayan Alanyaspor, liderlik koltuğunda. Djalma, Fernandes, Efecan, Papiss Cisse’li etkili hücum hatları var. Ancak Beşiktaş’ın kazanıp yeni bir sayfa açmak dışında başka çaresi yok. Siyah beyazlılar zorlansa da kazanır.



