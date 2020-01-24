Beşiktaş alamadı, Göztepe kaptı! Kamil Wilczek...

Harcama limiti nedeniyle devre arasında henüz takviye yapamayan Beşiktaş, listesindeki oyuncuları tek tek kaçırıyor... Bu oyunculardan biri de Göztepe’nin renklerine bağladığı Kamil Wilczek... Danimarka gol kralı geçtiğimiz günlerde İzmir ekibiyle resmi sözleşme imzalarken, haftalar öncesinde Siyah- Beyazlılar’ın yıldız forvetle anlaştığı ortaya çıktı. Öyle ki takım maliyetini düşürmek için eldeki bazı oyuncuları göndermek zorunda olan yönetim, Necip ve Oğuzhan için Konyaspor’la da anlaşmıştı. Ancak iki futbolcu Konya’ya gitmek istemeyince, Wilczek transferi de gerçekleşmedi. Beşiktaş’ı daha fazla bekleyemeyen 32 yaşındaki santrfor Göztepe’ye gitti.

163 maç 92 gol

Brondby’de bu sezon 26 maça çıkıp, 20 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 1.85’lik Polonyalı yıldız, 2016’dan bu yana ise Danimarka kulübünde toplam 163 karşılaşmada 92 kez fileleri havalandırdı, 25 de gol pası verdi. Başarılı oyuncunun bu haftaki Göztepe-Beşiktaş maçında kadroda olması bekleniyor.

Jimmy Durmaz iddiası

Sadece forvette değil, kanatlarda da sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir isim geldi: Jimmy Durmaz. Transferle ilgili limit engelini aşmaya çalışan Siyah-Beyazlılar’a menaceri tarafından Jimmy önerildi. Galatasaray’ın oyuncuyla ilgili herhangi bir rakam talep etmediği öğrenilirken, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararı bekleniyor. Beşiktaş’ın hali hazırda 2 milyon liralık harcama limiti bulunuyor.

Guilherme: Transferim limite takıldı

Malatyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, kupada oynadıkları Sivas maçından sonra açıklamalarda bulundu. Yıldız orta saha, “Transferde olanlar herkesin bildiği bir şey. Beşiktaş’a transferim limite takıldı. Federasyon da kabul etmedi. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sonuçta geçmişte kaldı. Şu anda Malatya’dayım ve burada olmaktan mutluyum” diye konuştu.