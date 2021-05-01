Süper Lig'de lider konumda bulunan ve ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, bir yandan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Mısır basınından Kora11'in haberinde siyah beyazlı kulüp Mısır 1. Ligi'nde mücadele eden Al Ahly'de forma giyen golcü futbolcu Mohamed Sherif'i gündemine aldığı ve 25 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladığı belirtildi. Avrupa'dan da tekliflerin olduğu belirtildiği haberde Beşiktaş'ın Mohamed Sherif için oldukça istekli olduğu vurgulandı.





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Piyasa değeri 800 bin euro

Al Ahly'de 2020 yılından beri forma giyen Mohamed Sherif, Mısır ekibiyle bu sezon çıktığı toplam 27 maçta 12 gol 4 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 25 yaşındaki golcünün piyasa değeri 800 bin euro.