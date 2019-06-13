Beşiktaş Ajdin Hasic transferi için gün sayıyor

Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesinin ardından takımın başına Başakşehir ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Ajdin Hasic'i kadrosuna katıyor.

Bosna Hersek basınında çıkan haberlere göre, 7 Ekim 2019 tarihinde 18 yaşına girecek olan Hasic bu tarihten sonra Beşiktaş ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

Ancak Hasic’in 18 yaşına gireceği ve imzayı atacağı tarihte Türkiye’de transfer dönemi kapalı olacağı için, oyuncu Ocak ayına kadar Beşiktaş forması giyemeyecek.