Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda bulunan ve 4 maçta henüz puanla tanışamayan Beşiktaş , 5. hafta maçında Hollanda devi Ajax'ı ağırlayacak. Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Kartal, zorlu karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor. Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, Ajax maçıyla birlikte kötü gidişatın önüne geçmek istediklerini söyledi ve ekledi: “Takımı tekrar ayağa kaldırmak için her şeyi yapıyoruz. Oyuncularımızdan bu duruma tepki vermelerini bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. Ajax maçında iyi bir oyun, iyi bir mücadele hepimize rahat bir nefes aldırır.”

Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Ajax maçını Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Bu gece TSİ 20.45'te başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Ajax muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Ghezzal, Atiba, Necip, Pjanic, N’Koudou, Larin

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Taylor, Gravenberch, Tadic, Berghuis, Antony, Haller

Miralem Pjanic dönüyor!

Kara Kartal’ın Bosna Hersekli süperstarı Miralem Pjanic, Alanyaspor karşılaşmasında ortaya koyduğu etkisiz görüntü sonrasında ilk 11’de başladığı mücadelede ikinci yarı öncesinde oyundan alınmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’la oynayacakları karşılaşma öncesinde oldukça motive bir görüntü içinde bulunan Pjanic, bugün takımının hücum hattını daha etkili bir şekilde yönetmeye çalışacak. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 4 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 2’sinde oynayabilen Pjanic, birer asist yaptığı Dortmund ve Sporting maçları sonrasında Kupa 1’e yine asistleriyle dönmeyi planlıyor.

Ajax maçına farklı kadro

Süper Lig’de geçen haftayı 2-0’lık Alanyaspor mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmaya; Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin ve Kenan 11’iyle çıkmıştı. Mücadeleden puansız ayrılınması sonrasında yaptığı açıklamayla ilk 11’de büyük değişimin sinyallerini veren teknik direktör Sergen Yalçın’ın, bugün düğmeye basması bekleniyor. Hücum hattında verimsiz kalan Kenan Karaman’ın yerine sakatlığını atlatmasına rağmen yüzde 100 hazır olmayan Michy Batshuayi’nin yerine Kevin N’Koudou’ya forma verip kanatta oynatmayı planlayan Yalçın, Larin’i forvete çekecek. Tecrübeli hoca, cezalı Josef’in yerini de Necip Uysal’la dolduracak.

Büyük tepki çekmişti

Kartal’ın savunma hattında da 2 önemli değişiklik yaşanacak. Alanyaspor mücadelesindeki performansıyla büyük eleştiri toplayan Welinton’ın yerine ilk 11’de İspanyol stoper Francisco Montero görev yapacak. Öte yandan Ersin Destanoğlu’nun yerine de Mert Günok’un kalede olması planlanıyor.

Vodafone Park’ta tam kapasite...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun son aldığı kararla tribünlerin kapasitesinin yüzde 50’den 100’e çıkarılması sonrasında Beşiktaş, uzun süre sonra bugün ilk kez bir maçını tam dolu tribünler önünde oynama şansı yakalayacak. Yaklaşık 42 bin kişilik kapasiteli stadyumun bugün büyük bölümünün dolması bekleniyor. Sergen Ya lçın, Ajax maçıyla birlikte kötü gidişatın önüne geçmek istediklerini söyledi ve ekledi:

Josef de Souza bugün yok

Siyah-Beyazlılar’ın bu akşamki kritik Ajax mücadelesinde en önemli eksiği Josef de Souza olacak. C Grubu’nda Portekiz deplasmanında oynanan Sporting karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Brezilyalı ön libero, bu akşamki karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Sambacı’nın yerine ön libero hattında Necip Uysal’ın görev alması bekleniyor.

300. gole sadece...

Bu akşam Ajax’la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak. Avrupa kupalarında şu ana dek 228 maçta 298 gol kaydeden Siyah-Beyazlı ekip, bugünkü karşılaşmada 2 gol attığı takdirde 300. golüne ulaşacak. Kartal’ın Avrupa kupalarındaki 100. golünü Daniel Pancu atmıştı. Kartal’ın Avrupa kupalarındaki 200. golünü de Tomas Sivok kaydetmişti.

Rakip Ajax’ta 4 eksik var

Kupa 1’de bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Ajax’ta 4 eksik bulunuyor. Hollanda ekibi; Edson Alvarez ile sakatlıkları bulunan; Mohammed Kudus, Sean Klaiber ve Maarten Stekelenburg’u dün İstanbul’a getirmedi. Ajax, gruptaki 4 maçını da kazanıp 12 puan toplayarak grubun zirvesine çıkmıştı.

Avrupa karnesi alarm veriyor!

Devler Ligi C Grubu’nda bu akşam Ajax’la karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde taraftarlarını sevindiremedi. Siyah-Beyazlı ekip son 4 sezonda 17 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini galibiyetle tamamlayabildi. Söz konusu 17 maçta sahadan 2 kez berabere ayrılan Beşiktaş, 13 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Sergen Yalçın: İyi bir oyun, iyi bir mücadele hepimize rahat bir nefes aldırır

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde aldıkları kötü sonuçların ardından içinde bulundukları durumun farkında olduklarını vurgulayan Sergen Yalçın, “4 maç sonunda grupta hedefsiz duruma düştük. Kalan iki maç, bizim, camia ve ülke puanı için prestij açısından oynayacağımız duruma düştü. Takım olarak da şu anda çok iyi durumda değiliz. Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde aldığımız sonuçlar beklentinin çok altında. Bu durumun doğal olarak birinci sorumlusu benim. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Umarım bu kısa süreçte oyuncularımızdan bu duruma tepki vermelerini bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. Ajax maçında iyi bir oyun, iyi bir mücadele hepimize rahat bir nefes aldırır” diye konuştu.

‘Taraftara ihtiyacımız var’

Alınan kötü sonuçların ve oynanan oyunun futbolcuların motivasyonunu düşürdüğünü aktaran Sergen Yalçın, “Oyunculardan her sene aynı performansı alamayabilirsiniz. Zaman zaman performansları aşağıya düşebilir. Bunun çok uzun olması bizi zora sokuyor. Beşiktaş camiası düştüğü yerden kalkmayı bilir ve kalkmıştır da. Yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Bu gidişat böyle devam edemez. Birlikte olup, birlikte hareket edip bu sıkıntının altından kalkmak için elimizden geleni yapacağız. Bu durumdan çıkmak için en çok ihtiyacımız olan şey, taraftarımız. Oyuncularımızın taraftarına çok ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

‘Batshuayi 20 dakika...’

Hem Ajax mücadelesinin hem de hafta sonu ligde karşılaşacakları Giresunspor maçlarının önemli olduğunu aktaran Yalçın, “Batshuayi’yi büyük ihtimalle oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne tam olarak sahip değil. Belki 20-30 dakika kullanabiliriz. Milli takımdan dönen, ufak tefek sorunları olan oyuncular var. Bu durumları değerlendireceğiz. En uygun kadroyu çıkarmaya çalışacağız. Cumartesi günkü maç çok önemli. İki maça da 4-5 değişik oyuncu ile başlayabiliriz” dedi.