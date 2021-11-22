Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş , Ajax maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.
AA