Beşiktaş: 78 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 78-70 yendi.

03 Şubat 2019, Pazar 15:58
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Beşiktaş: 78 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 78-70 yendi.

Beşiktaş: 78 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz Pehlivan

Beşiktaş: Epoupa 13, Mitchell 30, Kübra Siyahdemir 11, Akhator 13, Bahar Çağlar 11, Mircheva, Esra Erden Atacan, Bahar Yapar, Melek Uzunoğlu, Hilal Bayraktar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Merve Aydın 13, Cansu Köksal 12, Gajic, Gizem Başaran 15, Williams 23, Ayşegül Günay, Hülya Çoklar 2, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 3

1. Periyot: 18-10

Devre: 40-31

3. Periyot: 60-52

Beş faulle çıkan: 39.19 Esra Erden Atacan (Beşiktaş)

AA

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