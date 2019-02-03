Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 78-70 yendi.
Beşiktaş: 78 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 70
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Sami Özel, Ahmet Kemal Digilli, İzel Deniz Pehlivan
Beşiktaş: Epoupa 13, Mitchell 30, Kübra Siyahdemir 11, Akhator 13, Bahar Çağlar 11, Mircheva, Esra Erden Atacan, Bahar Yapar, Melek Uzunoğlu, Hilal Bayraktar
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Merve Aydın 13, Cansu Köksal 12, Gajic, Gizem Başaran 15, Williams 23, Ayşegül Günay, Hülya Çoklar 2, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 3
1. Periyot: 18-10
Devre: 40-31
3. Periyot: 60-52
Beş faulle çıkan: 39.19 Esra Erden Atacan (Beşiktaş)
AA