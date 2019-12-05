Beşiktaş, 6 eksikle çalıştı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. turunda Anagold 24Erzincanspor ile bugün yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmana, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz ile salonda çalışan Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. Victor Ruiz ise tedavi sonrası sahada koşu yaptı.

Erzincanspor maçında dinlendirilecek olan Burak Yılmaz, dünkü idmanın en dikkat çeken isimleri arasındaydı...

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2, dar alanda oyun, kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kale taktik maçıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş’ın dünkü idmanı sırasında kıyasıya rekabetler de yaşandı.

Beşiktaş, Belek’e gidiyor

Bu arada, “Çıplak Vatandaşlar” isimli tiyatro oyununda rol alan sanatçılar, Siyah-Beyazlılar’ın çalışmasını izledi.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren sanatçılar, Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekibi sahneledikleri oyuna davet etti. Öte yandan, Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını 3-11 Ocak tarihlerinde Antalya Belek’te yapacak.

Kara Kartal’ın neşesi N’Koudou, dünkü idman sırasında da takım arkadaşlarına yaptığı şakalarla günün yıldızı oldu.