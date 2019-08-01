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Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

01 Ağustos 2019, Perşembe 18:55
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Beşiktaş - Udinese maçının saati değişti

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı maçın saati değişti.
Süper Lig'de yeni sezon için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında yarın Udinese ile karşılaşacak. Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. Abdullah Avcı'nın öğrencilerinin İtalyan Udinese karşısındaki mücadelesi Smart Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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