İsmi transfer Barcelona ile anılan Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva, takımdaki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ESPN'de yer alan habere göre transfer iddiaları hakkında konuşan Silva, "Her zaman burada mutlu olduğumu söyledim ama ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Dürüst olmak gerekirse bekleyip göreceğiz. Kulüple olan ilişkim son derece dürüst. Onlara karşı açık oldum ve ne istediğimi biliyorlar. Kalırsam çok mutlu olacağım ve bu kulübe her zaman saygı duyacağım, her şeyimi vereceğim. Ancak bu futbol ve ne olacağını göreceğiz." sözlerini dile getirdi.

"Mutlu değilseniz gidebilirsiniz"

Manchester City'nin takımda mutlu olmayan futbolcularla yollarını ayırabileceğini de belirten Portekizli futbolcu, "Hepimize her zaman mutlu değilseniz gidebilirsiniz diyorlar. Tabii ki bizi bırakmak için doğru miktarda para istiyorlar ama kişisel olarak bu kulüple çok önemli bir ilişkim var. Bana karşı her zaman dürüst oldular ve ben de onlara karşı her zaman dürüst oldum. Dediğim gibi City ile taraftarlarla, teknik ekiple, takım arkadaşlarımla olan ilişkime her zaman saygı duyacağım, bu yüzden ne olursa olsun kesinlikle çok saygılı bir şekilde olacak." dedi.

Barcelona iddiaları

Bernardo Silva'nın ismi bir süredir Barcelona ile anılıyordu. Hatta geçtiğimizi günlerde, kulüplerin 67.5 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya yakın olduğu ileri sürülmüştü.

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bernardo Silva geçen sezon 50 maça çıktı ve 13 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.