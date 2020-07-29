Bernard Mensah transferinde son dakika!

Süper Lig'den düşen Hes Kablo Kayserispor'un yıldız ismi Bernard Mensah, yaz transfer döneminde gündemi en çok meşgul eden futbolcuların başında geliyordu. Adı uzun bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Ganalı yıldızın geleceğiyle ilgili ülkesinden gelen son haberse gündeme bomba gibi düştü.





GHANA Soccer Net adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Galatasaray'ın 25 yaşındaki 10 numaranın transferini yüksek bonservis bedeli nedeniyle şimdilik askıya aldığını duyurdu. Haberde Kayserispor'un geçtiğimiz yaz 3,6 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den aldıkları oyuncu için 3,8 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Kayserispor'un başkanlığını yürüten Berna Gözbaşı, kulüple iki yıl daha sözleşmesi bulunan ve takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan Mensah ile ilgili geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada resmi olarak yalnızca Beşiktaş ile görüştüklerini belirtmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler