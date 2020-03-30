Belçika'da kiralık olarak Westerlo forması giyen Fenerbahçeli futbolcular Barış Alıcı ve Berke Özer'in yanı sıra Altınordu’dan teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ve Barış'ın ikizi Kerim Alıcı, PlaySpor’un konuğu oldu.

Okay Karacan ve Orkun Yazgan’ın Skype yayını ile yeniden buluştular ve bu sohbetten dikkat çekici başlıklar, mesajlar çıktı;

“TRANSFERİM 1 GÜNDE GELİŞTİ”

** Belçika'da günler nasıl geçiyor?

Berke Özer: Burada (Belçika) herkes insan sağlığını konuşuyor. Futbol konuşan yok. Her şey iptal olacak gibi ve kimse itiraz etmiyor. Ama ülkemde halen futbolu ve kimin şampiyon olacağını konuşanlar var. Üzülüyoruz, önce sağlık.

** Berke ve Barış'ın Fenerbahçe macerası?

Berke Özer: Fenerbahçe’ye transferim 1 günde gelişti. Orada büyük mutluluklar yaşadım. Hayranı olduğum Volkan Demirel ile oynadım. Saracoğlu’nda sahaya çıkmak zaten bir futbolcu için en büyük motivasyon kaynağı.

Berke Özer: Feyenoord maçıydı. Öncesinde Barış’la sahayı görelim istedim. Tribünler bize tezahürat yapınca tüylerim diken diken oldu. Fenerbahçe’de oynamak çok büyük bir olay. Bunu yaşadık.

“İKİZİMLE OYNARKEN RAKİBİN KAFASI KARIŞTI!”

** Altınordu'da Avrupa'ya futbolcu gönderme geleneği oluştu…

Barış Alıcı: Altınordu’daki sistem, Avrupa’ya Türkiye’deki en yakın sistem. Westerlo’da da benzer sistemle çalışıyoruz. Tesisler de Altınordu gibi harika...

Barış Alıcı: Giuliano ve Josef’in gitmesi takımı biraz etkiledi. Kalite isimlerdi. Zor durumlardan biz de etkilendik. Oynadık, oynayamadık. Sonra kiralık gittim. Ama hep en özel anlarım Fenerbahçe’deydi. İnşallah tekrar o büyük taraftarın önüne çıkarım.

Barış Alıcı: Westerlo’da özgüvenimizi kazandıktan ve kendimizi daha da geliştirdikten sonra Fenerbahçe’ye başarılı futbolcular olarak dönmek istiyoruz. Umarız bunu başaracağız.

** İkizlerin başına gelenler…

Barış Alıcı: Altınordu’da ikizim Kerim’le oynuyorduk. Rakip Bolu’ydu. Rakipten bir oyuncu geldi ‘Kardeşim amma koşuyorsun ya! Her yerde sen varsın yeter’ dedi. Dedim ki sahada ikizim var. Epey gülmüştük. Ben 30 saniye büyüğüm.

“KALECİLER GALİPKEN OYUNU YAVAŞLATIYOR”

** Hüseyin Eroğlu’nun ağzından Altınordu sistemi…

Hüseyin Eroğlu: Türkiye’deki takımlarda bir futbolcudan her şeyi bekliyorlar. Gol atsın, orta yapsın, gol kurtarsın, asist yapsın her şey... Bugün Nuri Şahin’i getirseler, ‘Nuri nasıl futbolcu?’ derler.

Hüseyin Eroğlu. Berke Özer ve Barış Alıcı’nın Fenerbahçe’ye transferlerinde çok gururlandık. İkisi de iyi sporcular. Şu anda bir ara vermiş gibiler ama gelecekte tekrar çok iyi yerlerde mücadele edecekler.

Hüseyin Eroğlu: Bizim çocuklarımız Avrupa’ya gittiğinde sıkıntı yaşamıyor. Çünkü Altınordu’daki gibi Avrupa’da da sistemin parçası oluyorlar. Ama Türkiye’de bir takıma gittiklerinde oyuncuya dayalı sistemsizliğin sıkıntısını yaşıyorlar.

Hüseyin Eroğlu: Avrupa futbolundan eksiğimiz, oyun hızı ve taktik resmimizin olmaması. Türkiye’de ben bir kalecinin mağlupken sakatlandığını hiç görmedim mesela! Ama galipken, doktoru 5 kere çağırabilir. Oyun çok duruyor. Akmıyor.