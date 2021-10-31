Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Şampiyonu oldu

Türkiye’de en yetenekli kaykaycılarından biri olarak değerlendirilen Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen, Türkiye Şampiyonası Sokak Disiplini’nde Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye’nin en iyi kaykaycılarının karşılaştığı turnuva, Eyüpsultan’daki Osmanlı Parkı’nda düzenlendi.

6 yaşından beri kaykay yapan, genç yaşına karşın girdiği pek çok mücadelede performansıyla dikkat çeken Berke Dikişçioğlu, bu birincilikle kariyerinin ilk Türkiye şampiyonluğuna da erişmiş oldu. Her zaman hedefleri doğrultusunda çalıştığını dile getiren Berke Dikişçioğlu, “İlk hedefim Türkiye Şampiyonu olmaktı. Bu şampiyonalarda hem kendimi geliştirmek hem de şampiyonluklar elde ederek asıl hedefime doğru ilerlemek istiyorum. Ne mutlu bana ki Türkiye Şampiyonu olmayı başardım. Artık dünya şampiyonu olma hedefime doğru bir adım daha attım. Her zaman benim yanımda olan ailem ve ekibimle bunu başaracağıma inanıyorum. Bu birinciliği her zaman benim yanımda olanlara hediye ediyorum” diye konuştu.