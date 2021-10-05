Berkan Kutlu: Yeni bir hoca, yeni bir atmosfer

Milli Takımımızda Stefan Kuntz döneminin başlamasıyla birlikte A Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Berkan Kutlu, Norveç maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte genç futbolcunun açıklamaları:

"A Milli Takım'a katıldığım için çok mutluyum. Benim ve ailem için çok büyük bir gurur. Görevimizin farkındayız. 4 maçımız var. Bu maçları en iyi şekilde oynayıp önümüze bakacağız."

"Yeni bir hoca, yeni bir atmosfer. Ben önceki kampta olmadığım için geçmiş ile ilgili bir şey diyemem. Gelecekle ilgili toplantılarımız oldu. Hocamızın bizden istediklerini yavaş yavaş öğrenip sahaya yansıtmaya çalışacağız."

"Milli Takım'a seçilmekten çok, kalıcı olmak önemli. Çok insan gelir ama kalıcı olmak en önemlisi."

"Ben Alman ekolüne yakın olduğum için tabii çok benzer şeyleri gördüm hocanın taktik analizlerinde. Bize çok şey katabilir. İnşallah çok güzel olacak."

"Biz genç oyuncularız, genç bir jenerasyon var. Hem bugünü, hem de geleceği düşünüyoruz."

"Takımda hemen hemen herkes İngilizce konuşuyor, hocanın da İngilizcesi var. Tercümanlar var. Yani anlaşmama gibi bir şans olmadığını düşünüyorum."



