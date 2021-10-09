Berkan Kutlu: Hiçbir şey bitmiş değil!

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçındaki Norveç karşısında ilk kez A Milli Takım formasını giyen Berkan Kutlu ilk maçında 1-1'lik beraberlik aldı. Bir ilki yaşadığı gecenin ardından konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Maça iyi başladık ama ilk yarı sonunda şanssız bir gol yedik. Üzgünüz ancak daha üç maçımız, alınacak 9 puanımız var. Norveç de Hollanda'yla oynayacak. Yani hiçbir şey bitmiş değil. Şu anda taktiksel anlamda konuşmam doğru olmaz. Maçın analizini yapacağız" dedi.