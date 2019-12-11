Berk Dilmenler’e milli davet

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı oyuncusu Berk Dilmenler, milli takım antrenörlerinin de radarına girmeyi başardı. Yeşil-beyazlıların bu sezon Bosch Spor Kulübü’nden transfer ettiği 15 yaşındaki smaçör, 18 Yaşaltı Aday milli takım kampına davet edildi.
Genç sporcu 15 Aralık’ta Ankara’da yapılacak olan kampa katılarak, 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde yapılacak 18 Yaşaltı Erkekler Avrupa Şampiyonası elemesi öncesinde takımda yer almak adına mücadele edecek.