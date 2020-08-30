TFF 3'üncü Lig'e 1 yıl aradan sonra dönen Bergama Belediyespor'da transfer harekatı devam ediyor. Yönetim ve teknik heyeti geçen hafta belirleyip hızla transfere başlayan kırmızı-lacivertliler, Manisaspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Barış Güner ve Cizrespor'dan aynı yaştaki stoper ve ön libero olarak forma giyen Oğuzhan Nemli'yle sözleşme imzaladı. Bergama, iç transferde ise 20 yaşındaki Mehmet Soyarslan'ı profesyonel yaparak nikah tazeledi.

Hasan Canoğlu başkanlığında yeni yönetim kuran Bergama, teknik direktörlük görevine Behram Üstün'ü, sportif direktörlüğe Tezcan Savar'ı getirip 24Erzincanspor'dan golcü Ali Öztürk ve Halil Yılmaz, Gölcükspor'dan sağ bek Volkan Özcan, Payasspor'dan ofansif orta saha Emre Pehlivan ile Eyüpspordan stoper Ali Aydın'ı renklerine bağlamıştı.