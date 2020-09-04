TFF 3'üncü Lig'e döndükten sonra transfer çalışmalarına gecikmeli başlayıp geçen hafta imzaları üst üste attıran Bergama Belediyespor, 2 genç oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kırmızı-lacivertli yönetim, Kasımpaşa'dan 19 yaşındaki sol kanat Batuhan Dıraga ile sözleşme imzalarken, Turgutluspor'dan 21 yaşındaki forvet Mustafa Yılmaz'ı da 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bergama, daha önce orta saha oyuncusu Barış Güner, stoper Oğuzhan Nemli, golcü Ali Öztürk, sol kanat Halil Yılmaz, sağ bek Volkan Özcan, ofansif orta saha Emre Pehlivan ile savunma oyuncusu Ali Aydın'ı transfer etmişti.