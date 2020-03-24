Son dakika haberi: OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyordu. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecekti. fakat benzin fiyatlarında bu gece artış bekleniyor. Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim nedeniyle son dönemde yaşanan indirimlerin ardından bu gece benzine 7 kuruş zam bekleniyor.

Güncel benzin fiyatı ne kadar olacak?

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları bir miktar yükseldi. Tonu, benzinin 179 dolardan 193 dolara, motorinin de 283 dolardan 301 dolara çıktı. Bu gece benzine 7 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde, bir artış söz konusu değil.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecekti.

Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığına bağlı olarak petrol fiyatlarından yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirim gerçekleşirse benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,15 lira, Ankara'da 5,40 liraya, İzmir'de 5,40 liraya düşmesi bekleniyordu.



