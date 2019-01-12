Galatasaray’da gündem Tetteh... Sparta Prag’ın 21 yaşındaki golcüsünü bir süredir takip eden Sarı-Kırmızılılar, Çek kulübüne 1 milyon Euro kiralama artı 8 milyon Euro’luk zorunlu satın alma teklifinde bulunmuştu. Prag cephesi ise 12 milyon Euro gibi yüksek bir ücret talep ediyor.

Galatasaray’ın, Ganalı futbolcuyla anlaşmaya vardığı da gelen haberler arasında. Hatta Tetteh’in, “Kulübümle anlaşın, ben hazırım” diyerek Cim Bom’a mesaj gönderdiği öğrenildi. Bununla birlikte genç futbolcunun, transferle ilgili görüşünü soran Prag kulübüne, “Galatasaray’a gitmek istiyorum” dediği ifade ediliyor.

İkinci devre başlamadan...

Sarı-Kırmızılılar şimdi süreci takip ediyor ve Sparta Prag kulübüne bir teklif daha sunmaya hazırlanıyor. Çeşitli bonuslarla, önerilen rakam biraz daha yukarıya çekilecek. Yeni teklife cevap verilmesi için de Sparta Prag kulübüne kısa bir süre tanınacak. Galatasaray’ın planı, ligde ikinci devre başlamadan Benjamin Tetteh’i kadroya dahil etmek.

Metin Karabaş