İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City'nin kadrosunda bulunan Benjamin Mendy, 4 kadına tecavüz ettiği ve 1 kadına da cinsel ististmarda bulunması sebebi ile cezaevindeydi. Bugün İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransız futbolcu 2 tecavüz için daha soruşturma altında.

Manchester City, daha önce yaptığı açıklamada soruşturmalar tamamlanana kadar Mendy'yi kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

Mendy, yaklaşık 3 aydır Liverpool'daki HMP Altcourse Hapishanesi'nde tutuluyor. (NTV Spor)