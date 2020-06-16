Bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 4 ay men cezası alan Daniel Sturridge, cezasını bu ay tamamlamaya hazırlanırken yeni sezonda İtalya'da transfer olabilir. İngiliz futbolcu, ceza öncesi son olarak ligimizde Trabzonspor forması giymişti.

Corriere dello Sport'a göre İtalya Serie B'de en yakın rakibine 20 puan fark atan ve 10 haftası kalan ligde Serie A'yı garantilemek için sadece 8 puana ihtiyacı olan Benevento, bir üst lige yükseldikten sonra ilk hamlesini Daniel Sturridge ile gerçekleştirmek istiyor.

Teknik direktör Flippo Inzaghi'nin üst lige yükselmesine karşılık hediye niteliği taşıyacak bu transferle Sturridge de İtalya'da yeni bir macera ile futbola dönmüş olacak.



