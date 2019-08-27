Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Ben Arfa futbola amatör olarak 1993 yılında Olympique Lyon'da başladı. 1993-2003 yılları arasında bu takımın altyapısında oynayan Ben Arfa, 2004 yılında profesyonelliğe geçti. Fransa 1. Ligi olan Ligue 1'de ilk maçına OGC Nice karşısında çıktı. Lyon'la ilk golünü ise 2006-2007 sezonunda CS Sedan'a attı.

Lyon'da 64 maça çıkıp 8 gol kaydeden Ben Arfa, 2008-2009 sezonu başında 12 milyon € karşılığında Olympique de Marseille'ya transfer olmuştur. Ajax'ta 1 yıllık kiralık oynadıktan sonra, Newcastle United'a 1 yıllık kiralık olarak transfer olmuştur. Ancak Manchester City FC ile yaptıkları lig maçında Nigel de Jong, Ben Arfa'nın bacağını kırmıştır. Bu yüzden uzun süre forma şansı bulamamıştır. Bu arada De Jong, bu hareketi nedeniyle Hollanda millî futbol takımından çıkarılmıştır.

Ben Arfa'nın sezonu kapatması muhtemelken Newcastle United, onunla 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ben Arfa, Newcastle'ın ona zor durumdayken yardımcı olduğu için teşekkür etmiştir. 2014 yaz transfer döneminde 9.5 milyon euroya kiralık olarak Hull City'ye transfer olmuştur. Burada istediği süreyi alamayan Ben Arfa, 2014-2015 sezonunun devre arasında Lig1 ekilerinden Nice ile anlaşmış ancak sezon başında Newcastle'ın genç takımında forma giymesi nedeniyle bir oyuncu bir sezonda 3 takımın formasını giyemez kuralına takılmış ve o sezonun 2. yarısını takımsız olarak tamamlamıştır. 2015 yaz transfer döneminde Nice formasını giymeye başlamış ve burada güzel bir sezon geçirmesine rağmen Fransa Milli Takımı'nın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna dahil edilmemiştir.