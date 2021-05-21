Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 3 isimle anlaşma sağladı. Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi, 2021-2022 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Bellona Kayseri Basketbol As Başkanı Özkan Arseven, "14 senedir takımımızı çalıştıran Ayhan Avcı ile 2 senelik anlaşma imzaladık. Ayhan Avcı'nın raporu doğrultusunda Tuğba Oral, Derin Yaya ve Helin Boybeyi'yi kadromuza kattık. Kulübümüze hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DHA