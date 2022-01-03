Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 73-87

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Çankaya Üniversitesi'ne 87-73'lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 29 sayıyla Çankaya Üniversitesi'nden Alexis Sade Prince olurken; ev sahibi ekipte, Egle Sventoraite'nin 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yeterli olmadı.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 9, Meltem 5, Gökçe, Sevgi 8, Williams 25, Abdi 6, Egle 14, Gizem , Helin , Madden 6

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 11, Dikaioulaku 20, Derin 11, Melike Tuğba 2, Prince 29, İnci 12, Tuğçe 2

1. PERİYOT: 15 - 24

DEVRE: 37- 52

3. PERİYOT: 54 - 75