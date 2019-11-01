Fatih Terim, ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı. Takıma katılan yeni isimlerin yanı sıra bazı eski oyuncularla da yollarını ayırmayı planlayan Aslan'da performansı en çok eleştirilen isimlerden biri de Faslı oyuncu Younes Belhanda.

Yaşanan olaylar sonrası son günlerde takımdan gönderileceği yönünde haberler çıkan Faslı oyuncunun geleceği henüz netleşmemişken, Sarı-Kırmızılılar'da sürpriz bir 10 numara harekatı yaşanıyor. Devre arasında hızlı bir kanat oyuncusu ve Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayan Galatasaray'da idari direktör Şükrü Hanedar'ın Mario Götze'nin babasıyla yaptığı görüşmenin ortaya çıkmasından sonra sürpriz bir iddia daha gündeme geldi.

Muslera'nın, gazeteci arkadaşı Rafael Mendez, Galatasaray'ın PSV'den ayrılmak isteyen Gaston Pereiro'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Orta saha ve kanatlarda forma giyebilen Gaston Pereiro'nun PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, Hollanda'da 148 resmi maça çıkarken 47 gol attı, 21 de asist yaptı.

GASTON PEREIRO KİMDİR?

Gaston Pereiro, futbol kariyerine ilk olarak ülkesinin takımlarından olan Nacional'ın alt yapısında başladı ve 2013 yılına kadar burada bir nevi eğitimini tamamlamış oldu.

Gösterdiği performans dolayısıyla teknik ekip tarafından 2013 yılında A takıma yükseltildi. 2013-2014 sezonunda ilk kez Nacional formasını giyen Gaston Pereiro, 15 maçta sahaya çıkıp 5 gol attı. 2014 yılında Libertadores Kupası'nda forma giydi.

Burada da 6 maçta sahne aldı. 2014-2015 sezonunda ise takımda daha fazla forma şansı yakalayan Gaston Pereiro, 24 kez sahada forma şansı yakalarken bu süre içerisinde 6 kez de fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

2015-2016 sezonu öncesinde ise 7 Milyon Euro'ya PSV Eindhoven'a transfer oldu. Sezonun giriş maçlarından biri olan Hollanda Süper Kupası finalinde forma giydi ve Gaston Pereiro kariyerinin ilk kupasını kazanmış oldu.

Kaynak: Takvim