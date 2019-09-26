Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanına Belhanda damgasını vurdu... Kasımpaşa maçında çene kemiği kırılan ve 2 ay forma giyemeyeceği belirtilen Faslı yıldız özel bir maskeyle idmanda yer aldı.

Fatih Terim, Belhanda'nın maskeyle nefes almakta bile zorlandığını söyledi. Ancak yıldız futbolcu "Derbide forma giyeceğim" dedi. Doktor Yener İnce ise "Cerrahlar derbide oynamasına engel olmadığını söyledi" ifadesini kullandı.

Belhanda dünkü idmanda maskeyle çalıştı. Faslı yıldızın maskeye henüz alışamadığı gözlendi.

Kaynak: Takvim